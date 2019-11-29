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Demirözü'nde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının açılışı öğrenciler tarafından hazırlanan sergi ile yapıldı.

29.11.2019 08:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:41Demirözü'nde
'un ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programının açılışı öğrenciler tarafından hazırlanan sergi ile yapıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergisinin açılışı ile yapıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Ömer Coşkun, "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile oluşturulanF birleşimi ile olur. Gençlerinde hayal gücünün ortaya çıkmasında büyük rol oynuyor. Ortaya çıkan bu projelerin öğrenmeye istekli merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sunulduğu stantları gezen Kaymakam Coşkun, projeleri tek tek inceleyerek projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Faurın açılışına Kaymakam Ömer Coşkun'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Demirözü, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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