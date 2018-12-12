Demirözü'nde 'Sıfır Atık Projesi' Toplantısı Düzenlendi

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:30



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:30

'Sıfır Atık Projesi' toplantısı Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığında Demirözü Kaymakamlığı toplantı salonunda yapıldı.'Sıfır Atık Projesi' toplantısında İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesi yöntemleri görüşüldü.Düzenlenen toplantıya Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun'un yanı sıra ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. - BAYBURT