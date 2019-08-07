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Demirspor hazırlıklarına Adana'da yeniden başladı

Bolu kampını tamamlayan Adana Demirspor lig hazırlıklarına Adana'da yeniden başladı.

07.08.2019 14:08 Demirspor hazırlıklarına Adana'da yeniden başladı
Bolu kampını tamamlayan Adana Demirspor lig hazırlıklarına Adana'da yeniden başladı.

Akşam saatlerinde kendi tesislerinde toplanan mavi lacivertli takım kısa bir çalışma yaptı.

Sakatlıkları devam eden Rassoul ve Tayyip antrenmanda yer almazken yeni transfer Volkan Şen çalışmada yer aldı.

Teknik Direktör Ümit Özat antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lig hazırlıklarına Adana'da devam edeceklerini belirten Özat, "İlk hafta oynayacağımız Balıkesirspor karşılaşmasının hazırlıklarını Adana'da sürdüreceğiz. Cumartesi günü hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Eksik bölgelere transfer çalışmalarımız devam ediyor. Takımımdaki bütün futbolcularıma güveniyorum. Taraftarımızdan ricam, lütfen bir daha ceza alıp bizi yalnız bırakmasınlar. Bu zorlu yolda onlara çok ihtiyacımız var" dedi. - ADANA

Adana Demirspor, Volkan Şen, Adana, Bolu, Spor

Kaynak: İHA

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