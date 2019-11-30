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Demirtaş: "En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz"

Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından gerçekleştirilen vefa buluşmasında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "En büyük güç kardeşliğin gücüdür" dedi.

30.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:06Demirtaş:
Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından gerçekleştirilen vefa buluşmasında konuşan Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "En büyük güç kardeşliğin gücüdür" dedi.

Kavak Dernekler Federasyonu tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen buluşmaya İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Sarıoğlu, KADEF Başkanı Bayram Erişgin ve federasyon üyeleri katıldı. Kuruluşundan bu yana geçen 10 yıla yakın sürede federasyon yönetiminde görev almış ve destekte bulunmuş olan herkese teşekkür etmek amacı ile gerçekleştirilen buluşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Erişgin: "Necattin Başkanımız hep yanımızda"

Gerçekleştirilen buluşmada açılış konuşmasını yapan Kavak Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Erişgin, "Hem hemşehri derneklerimizde hem de federasyonumuzda uzun yıllar boyunca görev yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Bu süreç içerisinde her zaman bize destek olanlardan biri de İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş olmuştur. Federasyonumuzun kuruluşundan bu yana geçen 10 yıla yakın süreçte her zaman bize büyük destekleri olmuştur. Bugün de bu güzel buluşmaya ev sahipliği yapan başkanımız ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Demirtaş: "Tüm engelleri el ele aşabiliriz"

Seçim sürecinden başlayarak zorlu bir dönemi el ele, omuz omuza vererek aşmakta olduklarını vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "31 Mart yerel seçimleri ve sonrasında hem maddi hem de manevi birçok zorluğu kardeşlik duyguları ile birlikte aşıyoruz ve bundan sonra da birlikte aşacağız. Hemşehri dernekleri de bu kardeşliğin tahsis edilmesinde büyük önem arz ediyor. Büyük maddi imkansızlıklar içerisinde seçimden başarı ile çıktık ve ardından belediyemizin maddi tablosu yine karşımıza engel olarak çıktı. Ancak bizler sizlerle tek tek her birinizin desteği ile bu zorlukları da başarılı bir şekilde aşıyoruz. Bizim doğamızda olan kardeşlik duyguları bireysel çıkarları önemsemeden hep birlikte başarıya ulaşmamızın anahtarı oluyor. Bu nedenle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ben değil biz demeye ve gücümüzü birlik ve beraberliğimizden almaya devam edeceğiz. Bu güzel buluşmayı düzenleyerek bizi bir araya getiren ve teşekkür plaketleri ile onurlandıran federasyon başkanımız ve üyelerine gönülden teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçilirken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, teşekkür plaketini KADEF Başkanı Bayram Erişgin'in elinden aldı. Ardından tüm katılımcıların beraber çektirdikleri hatıra fotoğrafları ile buluşma programı son buldu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Kavak, Güncel

Kaynak: İHA

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