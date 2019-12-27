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Demirtaş: "Halkımızın güvenliği için çalışıyoruz"

İlkadım Belediyesi, asansör güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla "Güvensiz Asansör Gerçekleri" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4-5 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenleyecek.

27.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:02 Demirtaş:
Belediyesi, asansör güvenliği konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla "Güvensiz Asansör Gerçekleri" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4-5 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenleyecek.

İlkadım Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu olan bir firma ile iş birliğinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar asansör güvenliği konusunda bilgilendirilecek. "Güvensiz Asansör Gerçekleri" adı altında gerçekleştirilecek etkinlikte sanal gerçeklik gözlüğü ile vatandaşlara kırmızı etiketli (güvensiz) asansörlere binilmesi durumunda yaşanabilecek kazalar gösterilecek.

5 yıllık protokol

İlkadım Belediyesi ve firma arasında imzalanan 5 yıllık protokol kapsamında, İlkadım ilçesi içerisinde bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik muayeneleri TÜRKAK'tan akredite, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A tipi muayene kuruluşu olan bir firma tarafından gerçekleştirilecek.

"Asansörleri kamu alanı olarak değerlendiriyoruz"

İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetimi altında ilçe genelinde gerçekleştirilecek denetim çalışmaları için açıklamada bulunan İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Serdar Bektaş, "Asansörler her ne kadar binaların ortak alanı olsa da herkesin kullanacağı mahaller olduğu için bizim gözümüzde kamusal alan olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle kontrollerinin tam yapılmış olması ve kullanılması yönünden sakınca bulunmaması çok önemlidir. Yılda bir kez yapılacak olan asansör denetimlerinde kırmızı bilgi etiketi yapıştırılmış olan asansörler güvensiz olarak tespit edilmiş demektir. Bu asansörlerin kullanılmaması ve ivedi olarak gerekli tamir ve bakımlarının yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Halkımızın güvenliği için çalışıyoruz"

Halkın ortak kullanım alanlarının bakım onarım ve güvenliği konusunda gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemiz genelinde halkımızın ortak alanlarının bakım - onarım çalışmalarını hassasiyetle takip ediyor ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmayı sürdürüyoruz. Bu alanlardan biri de aslında gerektiği önemin verilmediğini düşündüğümüz asansörlerdir. Asansörlerin güvenliğini en üst seviyeye taşımak adına bir protokol imzaladık. Halkımız adına en kaliteli ve en ekonomik hizmetleri sağlayacağımız protokolün hayırlı olmasını dilerim. 4-5 Ocak tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz Güvensiz Asansör Gerçekleri sosyal sorumluluk projemize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Cumhuriyet Meydanı, İlkadım Belediyesi, İlkadım, Güncel

Kaynak: İHA

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