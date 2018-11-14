Demirtaş'ın Davutoğlu'na Hakaret Davasına Görevsizlik Kararı Verildi (1)

Eski HDP
Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle görevsizlik kararı verildi. Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle adliye koridorlarına taşan çok sayıda HDP'li, "Selo Başkan", "Siyasi tutsaklar onurumuzdur" şeklinde sloganlar attı. Kalabalık alkışlarla adliyeden ayrıldı.
Görüntü dökümü:
-------------------
-Adliyeden çıkan kalabalıktan görüntü - İstanbul
Selahattin Demirtaş,Halkların Demokratik Partisi
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:04