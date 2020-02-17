Demirtaş'ın, Erdoğan ve Davutoğlu'na "hakaret" davası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na "hakaret" ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş'ı avukatları temsil etti. Demirtaş'ın, mahkemeye gönderdiği dilekçede, SEGBİS ile duruşmaya katılmayacağını anlatarak, mahkemede bizzat bulunmak istediğini ifade ettiği belirtildi.

Duruşmada, önceki celse sanık avukatlarının reddi hakim talebinin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği kaydedildi.

Söz alan Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, "Müvekkilin hukuki durumda değişiklik bulunmadığından biz tekrar müvekkil hakkında ifadenin yasama sorumsuzluğu kapsamında değerlendirilerek, Anayasanın 83. maddesi gereğince düşme kararı verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Bu taleplerinin reddedilmesi durumunda Yargıtay 5. Dairesince müvekkilinin İstanbul, Ankara ve Mardin de bulunan hakaret davalarının Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde birleştirildiğini hatırlatan avukat Epözdemir, bu dosyanın da Mersin'deki dosyayla birleştirilmesini istedi.

Müvekkilinin havalimanında yaptığı açıklamada hakaret ya da başka bir suç teşkil edecek bir ifadesinin bulunmadığını savunan Epözdemir, beraat talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukat Muhammed Cemil İmamoğulları da birleştirme talebinin reddini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesine yazı yazılarak, esas dava dosyası ve bu dosya ile birleşen diğer tüm dosyaların iddianamelerinin, birleştirme kararlarının onaylı suretlerinin dosyaya gönderilmesine karar verdi.

Sanığın duruşmada hazır bulunmasına ilişkin talebinin de celse arasında değerlendirilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı ertelendi.

?- Davutoğlu'na hakaret davası ve birleştirme kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti sonrasında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamadaki beyanlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda söz konusu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilen Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Demirtaş hakkında ayrıca aynı açıklamalarda o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde iki farklı mahkemede görülen dava dosyası, aralarında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA