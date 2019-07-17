Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'terör örgütü yöneticiliği' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Demirtaş'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Demirtaş'ın avukatlarının yanı sıra bazı HDP'li milletvekilleri hazır bulundu.

25'İNCİ FEZLEKEYE İLİŞKİN SAVUNMA YAPTI

Demirtaş, hakkında düzenlenen iddianameyi oluşturan 31 fezlekeden, 25'inci fezlekeye ilişkin savunmasını yaptı. Demirtaş, bu fezlekenin 2013 yılında Elazığ Karakoçan'da yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütünün propagandasını yapmak', 'suç ve suçluyu övmek' ve 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek' suçlarından hazırlandığını belirtti. Fezlekeye konu olan konuşmasının tamamını dosyadan okuyan Demirtaş, bazı yerlerdeki küçük hataların dışında konuşmanın kendisine ait olduğunu belirtti. Savcının siyasi olarak kendisine önyargı ile yaklaştığını savunan Demirtaş, "Savcı, fezlekede 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı' ve benzeri isimleri yazarken hepsinin baş harflerini büyük yazmış. Ancak nerede 'Kürt' ve 'Kürdistan' kelimeleri geçse bunların tamamını dil bilgisi kurullarına inat küçük harfle yazmış. Konuşmamda 'Kürt' kelimesi geçince tüyleri diken diken olan kişiler var' demiştim, bu savcı da belli ki onlardan" dedi.

'SİYASİ KUMPAS İÇİN HAZIRLANDI'

Fezlekede, konuşmasında Mazlum Doğan'dan bahsettiği için, 'suç ve suçluyu övmekl' ile suçlandığını hatırlatan Demirtaş, "Burada ben Mazlum Doğan'ın işkenceye karşı direnişini övmüşüm. Eğer savcı bunu suç görüyorsa o zaman bu savcı işkence suçunu övüyor. İşkenceciyi, darbeciyi savunuyor. O zaman bu savcı hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Siyaset yaptığım için savcı bana kin ve nefret beslemiş, bu fezlekeyi yazarak suç işlemiştir. Benim yaptığım konuşmanın ne şiddeti övmekle, ne halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmekle bir alakası yok, sadece siyasi kumpas için hazırlanmış bir fezlekedir" dedi.

Demirtaş, suçlamalara ilişkin dosyaya giren delillerin de yasadışı yollarla hazırlandığını ve uydurma olduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcı, suçun katalog suçlardan olması, atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunması ve atılı suçların ceza üst sınırını göz önüne alarak Demirtaş'ın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Demirtaş'ın avukatları ise tutukluluğun 3 yılı geçtiğini, bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu, bütün fezlekelerde hemen hemen aynı suçlamaların yer aldığını, kaçma şüphesinin de bulunmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundular. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların tahliye taleplerini reddederek, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, 2 Eylül 2019'a ertelendi.

Kaynak: DHA