Demirtaş OSB, işletmelerinden işçi çıkarmayacak
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen, fabrika ve işletmelerinde personel azaltmaya gitmeyecek.
27.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:33
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, tüm dünya ile birlikte Türkiye 'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunlara rağmen, fabrika ve işletmelerinde personel azaltmaya gitmeyecek.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Ekonomi