Demirtaş'tan İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'na destek çağrısı

Selahattin Demirtaş
'ın bugün Twitter
hesabından İstanbul
seçimlerine ilişkin mesajlar da içeren sıralı paylaşımlar yapıldı.
İstanbul seçmenine seslenen Demirtaş "Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu." diyerek bunun 'çoktan seçmeli' bir seçim olmadığını kaydetti ve İmamoğlu
'nun desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.