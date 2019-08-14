Demirtaş'tan yeni parti yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Birgün gazetesine verdiği röportajda, AK Parti'den ayrılarak yeni partiler kurmaları beklenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkındaki soruyu yanıtladı.

Bu partilerin "ileri demokrasinin adresi" olmayacağını ifade eden Demirtaş, "Ancak yine de merkez sağda, otoriter faşizan AKP-MHP blokunun içinden liberal bir sağ çizginin çıkması, faşizmi geriletmek açısından önemli olabilir" dedi. Demirtaş soruya şöyle yanıt verdi:

"AKP'den ayrılarak parti kuracaklarını söyleyen kesimlerin nasıl bir program ve kadroyla yola çıkacaklarını bilmiyoruz. Bunların AKP tabanını etkileme gücünün olup olamayacağı da belli değil. Ancak ileri demokrasinin adresi olmayacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Merkezinde sol hareketlerin olduğu bir demokrasi bloku dışında hiçbir alternatif ne gerçekçi olabilir, ne de umut."

"CHP DEMOKRASİ BLOKUNUN PARÇASI OLMALI"

CHP'ye de mesaj veren Demirtaş, "Ancak yine de merkez sağda, otoriter faşizan AKP-MHP blokunun içinden liberal bir sağ çizginin çıkması, faşizmi geriletmek açısından önemli olabilir. HDP her halükârda demokrasi ve barış çizgisinde ısrarcı olacaktır. Burada kritik konumda olan CHP'dir. CHP, demokrasi blokuna yüzeysel ve pragmatik yaklaşmaktan vazgeçerek açık, şeffaf ve ilkeli bir demokrasi blokunun parçası olmalıdır. Bunu geciktirir veya tedirgin yaklaşmaya devam ederse bundan faşizm kazançlı çıkacaktır"ifadelerini kullandı.

BABACAN'IN 'İLERİ DEMOKRASİ' VURGUSU

Kurucusu olduğu AK Parti'den ayrılarak yeni parti çalışmasını hızlandıran eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir" mesajını vermişti.