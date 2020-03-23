Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Demirtaş: 'Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın' - Haberler

Demirtaş: "Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerini getirirken vatandaşlarımızdan tek talebimiz, mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmasınlar" dedi.

23.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:50
Demirtaş:
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerini getirirken vatandaşlarımızdan tek talebimiz, mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmasınlar" dedi.

Türkiye genelinde başlatılan korona virüsü mücadelesi kapsamında Samsun İlkadım ilçesinde de aralıksız çalışmalar devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından oluşturulan ayrı ayrı ekiplerle dezenfekte çalışmaları hız kesmeden yapılırken, 65 yaş üstü vatandaşlar için ise alışveriş hizmeti yapılıyor. Belediyeye bağlı zabıta ekiplerince denetimler ve birçok farklı çalışmaların yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce tüm sokaklar köpüklü ve ilaçlı su ile yıkanıyor.

"7/24 mücadelemiz devam edecek"

Korona virüs salgınında herkesin üzeri düşen görevi yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediyemizin tüm çalışanları ile İlkadım Kaymakamlığımız ve Samsun Valiliği'nin koordinesinde halkımızın salgından en az şekilde etkilenmesi için büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelenin en önemli ayağı hijyenik ortamlar sağlamak. Bunun için pek çok ekibimiz çalışmalarını sürdürürken Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimiz de sabahın erken saatlerinden itibaren ilçemizi sokak sokak yıkamak için işlerinin başındaydılar. Hiç ara vermeden vardiyalı bir çalışma sistemi ile sadece ana caddeler değil ilçemizin tamamını köpüklü ve ilaçlı su ile yıkamaya başladık. Halkımızın sağlığı için biz üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerini getirirken vatandaşlarımızdan tek talebimiz, mecburi durumlar dışında evlerinden çıkmasınlar" dedi.

İlkadımlılara seslen Demirtaş şunları söyledi:

"Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs ile mücadelemiz ülke genelinde sürmekte. Bu nedenle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile getirilen evden çıkma kısıtlamasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın ev ihtiyaçlarını karşılamak adına çok sayıda ekip oluşturduk. Bu çalışmalarımızı sürdürürken İlkadım Kaymakamlığımız ve Samsun Valiliğimiz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Valilik ve kaymakamlık tarafından bize yönlendirilen vatandaşlarımızın yanı sıra 4445501 ve 0505 178 55 01 numaralı telefonlar aracılığı ile bizlere ulaşan vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını karşılıyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Necattin Demirtaş, İlkadım, Samsun, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Ordu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haber Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan kişi hakkında idari işlem - Haber Koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapıldı - SİİRT - Haber ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun - Haber Aksaray Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading