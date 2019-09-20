Haberler » Güncel » Haber

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

20.09.2019 18:24Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.
Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu. Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.
Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:30 Süleyman Atlı gümüş madalya kazandı
18:29 Avm'de güvenlik görevlilerine bıçaklı saldırı
18:29 İhlas Kuzuluk Kaplıcalarında kan bağış kampanyası gerçekleşti
18:29 Bakan pekcan oyder genişletilmiş istişare toplantısına katıldı
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle husumetli aileler barıştı
18:28 8. Sancaktepe Kitap Fuarı açıldı
18:27 'Türkiye 192 ülkeden 5 milyon yabancıyı misafir ediyor'