08.07.2019 11:35
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Demirtaş: "Yeni hizmet binamız İlkadım'a hayırlı olsun"

Demirtaş: "Yeni hizmet binamız İlkadım

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bütün birimlerin yeni hizmet binasında toplanmasının hem vatandaşlar hem de kendileri için ciddi avantajlar getirdiğini belirterek, "Yeni hizmet binamız İlkadım'a hayırlı olsun" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bütün birimlerin yeni hizmet binasında toplanmasının hem vatandaşlar hem de kendileri için ciddi avantajlar getirdiğini belirterek, "Yeni hizmet binamız İlkadım'a hayırlı olsun" dedi.

Başkan Necattin Demirtaş, Gümüşhane'nin Şiran İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel ve Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan'ı yeni hizmet binasındaki makamında ağırladı. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Yeni hizmet binasında vatandaşlara daha hızlı hizmetler sunduklarını belirten Demirtaş, "Gazi ve İlkadım olmak üzere bir birine bağlı birimlerin farklı yerleşkelerde hizmet vermek zorunda olmasından kaynaklanan problemleri yeni hizmet binamızda birimlerimizi aynı çatı altında toplayarak ortadan kaldırdık. Bütün birimlerin burada olması hem vatandaşlarımız için hem de bizim için ciddi avantajları peşinden getirdi. Vatandaşlarımız buraya çok rahat ulaşabiliyorlar, işlemler daha hızlı yapılıyor. Yeni hizmet binamızın bir kez daha İlkadım'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Necattin Demirtaş, Sezai Doğan, İlkadım, Güncel

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