Demiryolcular yarım asır yıl sonra bir araya gelerek Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler
Eskişehir'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (T.C.D.D) Çıraklık Okulu'nda birlikte okuyan ve emekli olan demiryolcular, hep birlikte Uludağ'a kültür gezisi düzenlediler.
12.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:50
Eskişehir 'deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (T.C.D.D) Çıraklık Okulu'nda birlikte okuyan ve emekli olan demiryolcular, hep birlikte Uludağ 'a kültür gezisi düzenlediler.
Kültür gezisi yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı. Eskişehir Demiryolları Çıraklık Okulu Mezunları Emeklileri Derneği adına kültür gezisi ile ilgili ortak açıklama yapan Veysel Kutlu, Ali Tarazan Celal Tunalıer, "Bizler yarım asır yıl sonra bir araya gelerek bilgi, kültürümüzü artırmak ve kaynaşmak için Uludağ'a hep birlikte kültür gezisi düzenledik. Uludağ'a kültür gezimiz harika ve güzel bir şekilde geçti. Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi belirli bir zaman diliminde hep birlikte gerçekleştirmekteyiz. Uludağ Kayak Merkezi'ni hep birlikte gezdik ve Uludağ'da mangal partisi düzenledik. Uludağ'a kültür gezimiz yorucu ama, mutlu edici bir gün olarak geçti" dedi. - ESKİŞEHİR
Kültür gezisi yoğun ilgi gördü ve beğeni topladı. Eskişehir Demiryolları Çıraklık Okulu Mezunları Emeklileri Derneği adına kültür gezisi ile ilgili ortak açıklama yapan Veysel Kutlu, Ali Tarazan Celal Tunalıer, "Bizler yarım asır yıl sonra bir araya gelerek bilgi, kültürümüzü artırmak ve kaynaşmak için Uludağ'a hep birlikte kültür gezisi düzenledik. Uludağ'a kültür gezimiz harika ve güzel bir şekilde geçti. Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi belirli bir zaman diliminde hep birlikte gerçekleştirmekteyiz. Uludağ Kayak Merkezi'ni hep birlikte gezdik ve Uludağ'da mangal partisi düzenledik. Uludağ'a kültür gezimiz yorucu ama, mutlu edici bir gün olarak geçti" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Haberler
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Haberler
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Haberler
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı