Haberler » Güncel » Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı - Haber

Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü olan Behiç Erkin'in 58. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

11.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:12Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü olan Behiç Erkin'in 58. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sevkiyatlardan sorumlu komutan olarak Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kahramanlarından birisi olan Behiç Erkin'in kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende, ölümünün 58. yıl dönümünde anılan Devlet Demiryolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü Erkin hakkında konuşan Başkan Ataç, "Kurtuluş Savaşımızın en önemli kahramanlarından Behiç Erkin'i kaybedeli yarım asırdan fazla oluyor. 'Demiryollarının Babası' olarak anılan bu önemli isim, II. Dünya Savaşı sırasında Paris'te büyükelçilik yaptığı sırada binlerce Türk Yahudi'sini, Nazi yani soykırımdan kurtarması ile ünlü. Atatürk'ün en yakın ve en eski mesai arkadaşlarındandır ve özel mektuplarla düşüncelerini en açık surette paylaştığı, ülke ve dünya meseleleri üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu sayılı kişilerden biridir. Behiç Erkin Eskişehir'in en önemli kent belleklerinden biri olarak bizim için de asla unutulmayacak bir devlet adamıdır. Bu bağlamda şehrin değerlerine gösterdiğimiz hassasiyeti Behiç Erkin'e de göstererek önemli bir projemize onun adını verdik. Kentimizin belleğinde yer tutmuş unutulmaz kişileri, isimlerini ölümsüzleştirecek projeler ile anmayı daha doğru buluyoruz. 11 Kasım 1961 yılında kaybettiğimiz Türk siyasetçi ve diplomat Behiç Erkin'i, nam-ı diğer 'Demiryollarının Babasını' rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Anma töreni, yapılan konuşmaların ve edilen duaların ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Behiç Erkin, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:20 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
18:18 Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Milli Ağaçlandırma Günü"ne destek
18:16 Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı
18:16 Aydın nazilli'de fidanlar toprakla buluşturuldu
18:16 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi 2
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:22:21