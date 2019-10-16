Haberler » Güncel » 'Demokrasi İçin Buluşuyoruz' mitingine izin verilmedi

"Demokrasi İçin Buluşuyoruz" mitingine izin verilmedi

Adana'da, HDP tarafından yapılması planlanan "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" mitingine izin verilmedi.

16.10.2019 17:29
Adana'da, HDP tarafından yapılması planlanan "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" mitingine izin verilmedi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de HDP Adana milletvekilleri Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz'ün katılımıyla "Demokrasi İçin Buluşuyoruz" adı altında miting düzenlenmek istendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırılar ile terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer vatandaşlarımızın can güvenliklerinin tehlikeye düşürülebileceği, kamu düzenini bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden, İl İdaresi Kanunu gereğince Valilik Makamının oluruyla mitingin yapılmasına izin verilmemiştir."

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Peköz, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 2 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:42 Türkiye Jokey Kulübünden Mehmetçik Vakfına destek
18:42 Vali Deniz, pamuk hasadına katıldı
18:42 Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)
18:36 Türkiye'nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek
18:40 Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı
18:39 - Rusya'da Uyuşturucu Taşıyan Kedi Ortadan Kayboldu
16.10.2019 18:44:27