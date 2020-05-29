Demokrasi meydanında ilk Cuma namazı kılındı

Sakarya'da Demokrasi Meydanında ilk Cuma namazı kılındı.

Demokrasi meydanında ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:24
Sakarya'da Demokrasi Meydanında ilk Cuma namazı kılındı.

Dünya'yı saran korona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaza ara verilmesi kararı alınmıştı. Virüsün kontrol altına alınması sonrası cami, park, okul bahçeleri gibi yerlerde mesafe koruma ve maske zorunluluğu kapsamında toplu namaz kılınmaya başlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs Cuma günü tedbirli olarak toplu ibadet edilebilecek meydan ve parkları açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda hazırlıklarını tamamladı. Sakarya'da ilk Cuma namazı Demokrasi Meydanında tedbirler alınarak kılındı. Namaza Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri sonrası Cuma namazı kılındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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