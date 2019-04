Demokrasi Tarihimizin En Büyük Şaibelerinden Birisi Bu Seçim Diyoruz"

Kaynak: AA

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Birazcık zahmet etse partiler baksa bize karşı yapılan bu usulsüzlüğü ve bize karşı çekilen adeta bu operasyonu anlar." dedi.Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, önce seçim takviminin hazırlandığını ve süreçlerin bu takvime göre belirlendiğini ifade ederek, "Sonra 2 yerde dönüyor bütün şey, 1 sandık, 2 seçim kurulu." dedi.Sandıkta bir başkan, bir kamu görevlisinin kura ile belirlendiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:"5 siyasi partiden kişi de rol alıyor. ve yine partilerin müşahitleri bulunuyor. Sonra sandık en son kapatıldığı esnada sayıma geçiliyor, ilk iş olarak pusulalar sayılırken 2 üye sayım ve döküm cetveline okunanları işliyor. Önemli bir noktaya gelmek için meseleyi buradan aldım. O 2 kişinin işlediği sayım döküm çizelgesinin evrakı arasında bir çelişki olursa, okuyan sandık kurulu başkanı 3. bir memur, okuma yapılıyor ve evrak düzenleniyor. Yani bir üye okurken yazılıyor ve sonucuna herkes katlanıyor ve sonuç olarak kabul ediliyor. Sonra da bu sandık sayım döküm çizelgesindeki veriler sandık sayım tutanağına aktarılıyor. Peki seçim kurulunda nasıl işliyor bu işler? Seçim kurulunda torbalar teslim ediliyor, veriler oralardaki görevliler eliyle giriliyor, sonra da birleştirme tutanakları düzenleniyor. ve bütün bunlar yapılırken partilerin müşahitleri orada bulunma hakkına sahip. Sonra şikayet ve itiraz süreçleri işliyor, biz şu anda sandık işlemleri geride kaldı, seçim kuruluna oy torbaları teslim edildi. Seçim kurulunda veriler girildi. ve bu tutanaklar, sayım döküm cetvelleri sandık sonuç tutanakları seçim kurullarında da taratılarak sistem üzerinden partilere gönderildi. Biz ne yaptık şimdi, sistemi kurduk, ve bütün bu girişleri kendi görevlilerimizin de veri aktarımıyla karşılaştırdık. Biz baştan beri diyoruz ki durum İstanbul'da baştan beri hiç anlatıldığı ve görüldüğü gibi değil."Bu iddiayı yaparken kendi verilerine güvendiklerini dile getiren Yavuz, "Teşkilat mensubu arkadaşlarımız ve İstanbul teşkilatı görevlilerimiz üzerinden bu verileri biz sisteme aldı. ve bu sistem üzerinden çok hızlı bir şekilde sonuçlara ulaşıyoruz diye baştan beri bir iddiada bulunuyorduk." dedi.Cumhurbaşkanının direktifleriyle sistemi kurduklarını ve bu sistemin çok geliştiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti:"Son derece hızlı bir şekilde sonuçlar alınırken bir yandan hata ve eksiklikleri de bu sistem üzerinden biraz daha kolay belirleyelim diye istemiştik. Biz bu çelişkiyi görünce ben de seçim gecesi İstanbul'a intikal ettim. İstanbul il başkanımız başta olmak üzere teşkilat mensubu arkadaşlarımız hemen hazırlıklarını yapmaya başladı. İlk incelemede çok ilginç verilerle karşılaştık. Şunu söylemem mümkün tam burada, gerçekten demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden birisidir desem herhalde fazla abartmış olmam. Şimdi vereceğim örneklerle biraz daha anlaşılsın istiyorum. Niye böyle söylüyoruz, çünkü ilk incelemeden başlayarak gördük ki çok büyük hatalar ve usulsüzlükler var. Biz bu hataları tek tek belirleyelim ve gerekli kurumlara, ilçe seçim kurullarına iletmek üzere itirazlarımızı yapalım istedik. ve bu doğrultu da maddi hataları belirledikçe düzeltilme yoluna gittik."Ali İhsan Yavuz, daha sonra, geçersiz oyların saat 15.00'e kadar süre geçmeden önce İstanbul'daki büyük şehir oylarının yeniden sayılması için dilekçelerini seçim ilçe kurullarına verdiklerini belirterek, "Çok ilginç örnekler vermek istiyoruz, bunların sonucunda çok somut nedenlerimiz var. Yargı gözetiminde işleyen bir süreç var, mesela Sancaktepe'de büyükşehir oylarının yeniden sayılması ve geçersiz oyların sayılması istikametinde müracaatta bulunduk. CHP de bir müracaatta bulundu Sancaktepe'de büyükşehir oylarının değil de, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayılmasını talep etti. Bakınız CHP İstanbul İl Başkanlığının çok ilginç bir tweeti var; 'İstanbul il genelinde bütün oyların yeniden sayılması mümkün değildir.' Peki gerçekten buna inanıyorsak, o zaman Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına ilişkin bir dilekçe verdiniz ve bunu talep ettiniz? Sancaktepe bizim talebimizi reddetti, büyükşehir oylarının yeniden sayımına ilişkin dilekçemizi kabule değer bulmadı. Ama CHP, Sancaktepe belediye oylarının yeniden sayımına dönük talebini oy çokluğu ile incelemeye değer buldu ve kabul etti. Emin olun biz dersimize çok iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı."Tek tek belirliyoruz"Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul il yönetiminin iyi bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Hiç paniğe kapılmadan ve acele etmeden tüm karşılaştırmaları yaparak maddi hataları tespit ettiğini aktaran Yavuz, şunları söyledi:"Aslında çok fazla oy almasına rağmen AK Parti, sandıklarda sıfır yazılan daha doğrusu seçim kurullarında sıfır olarak giren veya oy sayım döküm cetvelinde 150, 200 oy almamıza rağmen sandık tutanağına geçirilirken oy kaydırılarak, sütun kaydırılarak AK Parti'ye sıfır yazıldığını, o oyların başka tarafa yazıldığını gördük. Hemen örnek vereyim bu noktada, Sayın İl Başkanımızın örneklerinin dışında bir örnek, aslolan dedik ki sayım döküm cetvelidir. Neden? İki üye yazıyor, karşılaştırılıyor, çelişki bulunursa yeniden bir üyenin yazılımıyla sandık başkanı tekrar okuyor yazılsın diye. Neden bu kadar titiz bir çalışma yapılıyor? Her şeyin temeli bu, sayım döküm çizelgesi. Esas o alınacak. Onun için bir örnek seçim kuruluna giderken sandık başkanı tarafından götürülürken bir diğer örneği de torbanın içine bırakılıyor. Önemli çünkü. İşte biz, mesela burada, İstanbul Bağcılar'da 30299 numaralı sandıkta AK Parti 153 oy almışken, sandık sonuç tutanağına AK Parti'nin olduğu yer, bir çizgi çekilerek hiç yok şeklinde işaretlenmiş, o bizim 153 oyumuz Cumhuriyet Halk Partisine yazılmış. Cumhuriyet Halk Partisinin 126 oyu da Vatan Partisine yazılmış. İl Başkanımız 2 bin küsur sıfır yazılan oylar var dedi o sadece bir bölümünü aktardı ama bunlar o kadar fazla ki. Biz bunları tek tek belirliyoruz ve itiraz etmek suretiyle de düşürüyoruz.""Fark 20 bin 509""Biz rakamlarımıza güveniyoruz" dediklerini hatırlatan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre söylüyorum, 29 bine kadar çıktı biliyorsunuz fark ama şu anda ne kadar biliyor musunuz? Şu an itibariyle düşüyor, düşecek, düşmeye devam edecek, 20 bin 509 ve şurada da sadece şurada 7 bin 646 oy var, bizim aleyhimize kayda geçilmiş, bizden gitmiş. Örnek vermek gerekirse, Bağcılar, sandık 1212, AK Parti'ye 1 yazılmış, giden oy 137. Bağcılar 2109, AK Parti'ye sıfır yazılmış giden oy 137. Bağcılar 2106 numaralı sandık, AK Parti'ye sıfır yazılmış giden oy 127. Böyle devam ediyor. İşte yine Bağcılar'dan, 2175 sıfır yazılmış aldığımız oy 154. 2191, 1 yazılmış giden oy 179, 2320, 1 yazılmış giden oy 187. Devam etmeyeyim isterseniz... O kadar fazla ki. Biz size sandık numaralarını veriyoruz, mahalleyi veriyoruz ve çok aleni yürütüyoruz bu işleri. Seçim kurulları da aleni yürütüyor bu itiraz süreçlerini, yürütülmesi de gerekir.""Hodri meydan"Partilere Yüksek Seçim Kurulunun sandık sonuçlarını verdiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:"Birazcık zahmet etse partiler baksa bize karşı yapılan bu usulsüzlüğü ve bize karşı çekilen adeta bu operasyonu anlar. Biz diyoruz ki partilere, mesele bu kadar net, mesele bu kadar açık. Gelin hep birlikte bu süreci yürütelim. Şeffaf bir şekilde yürütelim. Gerçek neyse o ortaya çıksın. Mesela İstanbul'un tüm oyları sayılmaz diyor Cumhuriyet Halk Partisi, sonra Sancaktepe'de sayımını istiyor ve bu sayım en azından incelemeye değer bulunuyor, ben daha ileri bir şey söylüyorum, biz verilerimize güveniyoruz, sizin de bir derdiniz yoksa, veri noktasında bir endişe söz konusu değilse sonuçta öyle olur böyle olur ne çıkarsa kesinleşen sonucu hepimiz kabul ederiz, hodri meydan, gelin çok aleni bir şekilde bu süreçleri işletelim. Yasa çerçevesinde seçim kurulları yapabildiği kadar şeffaf, aleni, zaten şeffaf ama yasamıza göre bir yerde sayıyor parti temsilcileri var. Seçim kurulları kabul ederse kamerayla vatandaşımıza kadar izletsin. Bizim için bir problem yok. Çünkü biz gerçek neyse o gerçek ortaya çıksın istiyoruz. Biz, bize emanet eden oylara sahip çıkmak istiyoruz. Biz milli iradenin doğru biçimde ortaya çıkması, gerçekleşmesi arzusundayız. Dolayısıyla bu arzu istikametinde çalışmaya devam edeceğiz."Yavuz, verilere ve sistemlerine güvendiklerini, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini vurguladı."Demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden birisi"İstanbul'un 39 ilçesiyle ilgili başvurularda bulunduklarını aktaran Yavuz, şöyle dedi:"İlçe Seçim Kurullarına düzeltin dediğimizde afaki, soyut bir şey söylemiyoruz. Belgeyle birlikte, burada belgeleri var, örnek Yüksek Seçim Kurulunun sayfasından alıp karşılaştırdığımız belgeler bunların her biri. Diyoruz ki siz burada sandık sonuç tutanağından veriyi yanlış girmişsiniz. Sandık sonuç tutanağından seçim kurullarında yanlış girilen veriler var. Sayım döküm cetvelinde bizim olmasına rağmen oraya geçen, sandık tutanağına geçerken kaydırılan oylar var. Var da var. Örnekleri saysam gerçekten dehşete kapılırsınız. Onun için demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden birisi bu seçim diyoruz. Boşuna demiyoruz. Bir bildiğimiz var. Bu bildiklerimizi de paylaşıyoruz. Ben takip etmedim, bazı ilçelerde kabul edildiğini biliyorum. Sancaktepe'de incelemeye değer bulunmadığını biliyorum. Süreçler işliyor.""Bu kadarını ilk kez görüyorum"Büyükşehir Belediye Meclisi sonuçlarına da dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:"Yani Büyükşehir Belediye Meclisinde çok büyük bir çoğunluğa sahibiz ama Büyükşehir Belediye oyları böyle. Çünkü orası odak yapılmış gibi görünüyor. Bu çeşitli şekillerde oldu. Daha ortaya çıkmayan, geçersiz oylara sayılmaya veya tüm sandık sayılmaya karar verildiğinde göreceksiniz. Seçim hukukuna aykırı da davranılarak, tek zarf ilkesine aykırı kararlar verilmiş. Çokça bize böyle geldi. Sandığa 4 pusula birden konuluyor. Muhtarlık oy pusulası 3 tane çıktı diye bütün oy pusularının geçersiz edildiğine dönük müşahitlerimizin bize çok net ifadeleri var. Çok ilginç, sadece Binali Bey, Büyükşehir oylarına ilişkin özellikle bunlar yapılmış. Arkadaşlar, biz bu işleri takip ediyoruz ama hukuki olarak ne yapmamız gerekiyorsa, onları emin olun süreç içerisinde tek tek takip edeceğiz, tek tek adımlarını atacağız. Bir hata mı bu? Bana göre değil. Her seçimde bu ve benzerleri olmuştur. 24 Haziran'da ben yine o zaman AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi başkanıydım, birçok yerde itiraz ettik, bizim lehimize, başka partilerin lehine sonuçlar değişti, yeniden geçersiz oylar sayılırken ama bu kadarını ben 10 yıllık merkez ilçe başkanlığı hayatım var, 7-8 yıl seçim işleri başkan yardımcılığı yaptım, 1 yıl seçim koordinasyon merkezi başkanlığı yaptım, şimdi genel merkez Seçim İşleri Başkanlığı yapıyorum, hep bu işlerin içerisindeyim bu kadarını ilk kez görüyorum. Gerçekten pes doğrusu diyorum. Sorumlular hakkında adımlarımız, gerekirse suç duyurularımız söz konusu olacak."