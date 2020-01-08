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Demokrasi Üniversitesi şehitlerini unutmadı

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği, Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can anısına düzenlenen anma programı dahilinde Demokrasi ve Kahramanlık Ödül Töreni'nin üçüncüsü 6 Ocak günü gerçekleştirildi.

08.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:08 Demokrasi Üniversitesi şehitlerini unutmadı

Törende Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, 3 yıllık genç bir üniversite olarak farkındalığı yüksek, milli değerleri ferdi değerlerin üstünde tutan, demokrasi uğruna kahramanlık gösterenlerin unutulmamasını sağlayan ve genç kuşakta bu anlamda milli bilinç oluşturmayı hedefleyen bu anma programı ve ödül törenini çok önemsediklerini, gençlerimizin vatanı uğruna can veren kahramanlarımızı tanımasını istediklerini ifade etti.

Törende, III. Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, ülkemizin 81 ilinde, sınır hattımızda vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve milletimizin can ve mal güvenliğini korumak için yemin eden uzman erbaşlarımızı ve astsubaylarımızı yetiştiren Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekâtı Okul Komutanlığı'na verildi.

Törene katılan okul komutanı Kurmay Albay İbrahim Aydın, bu ödülü okul komutanlığı adına alırken, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü ve Senatosunun takdirleriyle bu ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyduklarını, okulun bugün ülkemizin savunulmasında ve teröristle mücadelede görev alan personeli yetiştirmek gibi büyük bir sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Mübaşir Musa Can'ın ailelerinin katıldığı törende tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı. Törene katılan şehit ailelerine, Okul Komutanlığına ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğine Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket hediye edildi.

Öğrencilerin ve İzmir halkının çok yoğun ilgi gösterdiği törende, Türk bayrağının açılışı büyük coşku yarattı. Tören sonrasında "Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.


Fethi Sekin, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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