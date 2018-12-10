10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Demokrasi ve İnsan Hakları Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Gültekin, Taşova Müftülüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, demokratik eşitlik ve katılımın önemini anlattı.Gültekin, "Hakların başında insanın yaşam hakkı gelir. Yaşam hakkı hiçbir şekilde devredilemez ve bir başkası tarafından alıkonulamaz.İnsan hakkının verilmesindeki amaç insanın haysiyeti ve onurunu koruyabilmektir." dedi.Program, oratoryo ve tiyatro gösterimi ile sona erdi.