Cizre
ilçesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce İlk Yardım Semineri ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinliği düzenledi.
Denetim Serbestlik Yükümlüleri Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen İlk Yardım Semineri ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Gününde bir araya geldi.
Seminer ve etkinliğe, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Cizre Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşilder, Denetimli Serbestlik Kurum personelleri, denetimi ve takibi yapılan yükümlüler katıldı.