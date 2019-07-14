14.07.2019 16:27
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Demokrasi ve Milli Birlik Gününde ulaşımlar ücretsiz olacak

Demokrasi ve Milli Birlik Gününde ulaşımlar ücretsiz olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ulaşımların ücretsiz olacağı açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ulaşımların ücretsiz olacağı açıklandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. Yıl dönümünde belediye otobüslerimiz ücretsiz hizmet sunacaktır. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları için ek seferler de olacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı günler dileriz" denildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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