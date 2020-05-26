Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı.

26.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:51
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla açılacak Yassıada için İletişim Başkanlığınca kamu spotu hazırlandı.
1960 darbesi sonrası Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde açılacak.
Açılış için hazırlanan kamu spotunda kamu spotunda, "Demokrasi tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor. Ada darbelerin sonuçlarını yeni nesillere aktarırken, dünyaya da demokrasi ve özgürlükler konusunda ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demokrasinin feneri karanlığı aydınlatıyor." ifadelerine yer verildi.
Görüntülerde darbe yargılamalarına dair bölümler bulunurken, adada yapılan yenilemeler ve donatılar hakkında bilgiler aktarıldı.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.
Türk demokrasi tarihinin kara günlerinden birisiydi; 27 Mayıs 1960. 2015 yılında başlanan çalışmalarla çehresi değişen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışı 27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek, MHP lideri Devlet Bahçeli de açılışa katılacak. Kabine üyeleri ve askeri yetkililer de törende yer alacak.
103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı, açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
ABD komutanlığı, Libya’ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Haber
ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Haberler››Güncel››Demokrasi ve Özgürlükler Adası için kamu spotu hazırlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:47: Azerbaycan'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Haber 17:47: Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman'da sessizlik hakim - Haber 17:46: ARTVİN Rüzgar çatıları uçurdu, ahır ve samanlıklar hasar gördü - Haber 17:45: Havza Belediyesi kısıtlamada yoğun çalışma - Haber 17:45: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD, Hong Kong etrafındaki sorunları şişiriyor" - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber 15:53: DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü - Haber 15:49: ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı - Haberler