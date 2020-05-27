DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILIYOR

Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

27.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:23
Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.
27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıldönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor. Adanın ziyarete açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler tören öncesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra törenin yapılacağı Adnan Menderes Kongre Merkezi'ne geldi. Tören piyanist Emir İlgen'in konseriyle başladı. DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI TÖRENLE AÇILIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Adnan Menderes, Güncel, Haber

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