Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti

HDP'nin başlattığı "Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü" sırasında emniyet ekipleri Silivri'deki gruba müdahale etti. Bu sırada TOMA'nın önüne geçen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Beni ezip geçmen lazım" diyerek tepki gösterdi.

15.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:47

HDP'nin "Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü" kapsamında Hakkari ve Edirne'den Ankara'ya başlattığı yürüyüşte olaylar çıktı. Yürüyüşün Edirne kolunda polis müdahalesi ve gözaltılar yaşanırken, Hakkari'de yürüyüş yapılmadı.

Hakkari'de başlatılacak yürüyüş öncesi sabah saatlerinden itibaren kenttin birçok noktasında polis kontrol noktaları oluşturuldu. Resmi kurumların önünde özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet bekletildi. Yürüyüşün Edirne koluna polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Müdahale sonrası açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yürüyüşe devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

"KİMSE PROVOKASYON HESAPLARI YAPMASIN"

Hakkari'de ise polislerin parti binası dahil birçok sokağı kapatması ve hava koşulları nedeniyle yürüyüş yapılmazken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar parti binası önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Kimse HDP üzerinden provokasyon hesapları yapmasın. Sonuna kadar demokratik kararlılığımızı sürdüreceğiz."

Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti

"BENİ EZİP GEÇMEN LAZIM"

Silivri'de ise yürüyüşe katılanlara müdahale için hareket eden TOMA'nın önüne geçen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, TOMA'yı kullanan polise seslenerek "Beni ezip geçmen lazım" diyerek tepki gösterdi.

Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne yattı

POLİS EKİPLERİ KUŞ UÇURTMUYOR

HDP'nin bugün Edirne ve Hakkari olmak üzere iki koldan Ankara'ya başlayacak yürüyüş öncesi partinin Edirne İl Örgütü binasının önü ve çevresinde çok sayıda polis konumlandırıldı.

Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne yattı

BULDAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Yürüyüş öncesi bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yürüyüşün aynı zamanda Türkiye halklarının geleceğine dair olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Asla bize kararlı yürüyüşümüzden geri adım attıramayacaklar. Biz bu kadar değiliz. Biz binleriz, milyonlarız. Türkiye'nin bir çok kentine giriş ve çıkışları yasaklayarak, Anayasaya aykırı bir şekilde meşru olmayan demokratik olmayan kararlar aldınız. HDP'yi asla halkla buluşturmamak için aldığınız tedbirler, halkımızla bir araya gelmemize engel olamayacaktır."

Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP’li vekil TOMA’nın önüne geçti
Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Musa Piroğlu, Silivri, Politika, Güncel, Haber

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