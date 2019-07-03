03.07.2019 11:06
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Demokrasiden ahlaki değerlerin gelişimine felsefe dizisi VBKY'de

Demokrasiden ahlaki değerlerin gelişimine felsefe dizisi VBKY

Demokrasiden ahlaki değerlerin gelişimine felsefe dizisi VakıfBank Kültür Yayınları'nda (VBKY) yer alıyor.

Demokrasiden ahlaki değerlerin gelişimine felsefe dizisi VakıfBank Kültür Yayınları'nda (VBKY) yer alıyor.
VBKY'den yapılan açıklamaya göre, VBKY'nin yayımladığı felsefe dizisi kitapları okura, ilkel çağlardaki düşünce gelişiminden ahlaki değerler, hak, ifade özgürlüğü, hukuk ve demokrasi gibi kavramların doğuşuna dek bir felsefe tarihi okuması yaptırıyor.
VBKY'den çıkan felsefe dizisindeki kitaplar, anekdotlar ve yaşanmış gerçek öykülerle düşünce tarihini anlatırken, hak, hukuk, erdem ve demokrasi gibi günümüze yön veren fikirlerin doğuşuna da odaklanıyor.

Fransız filozof Simone Weil, Alman siyaset kuramcısı Carl Schmitt, İskoç düşünce adamı Alasdair MacIntyre, Britanyalı tarihçi Jonathan Israel ve Alman düşünce tarihçisi Nicholas Rescher'in eserleri kitapseverlere sunuluyor.
Kaynak: AA
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