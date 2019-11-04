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"Demokrasisini ve ekmeğini daha çok büyütmüş bir ülke haline geleceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Erdoğan liderliğinde bu siyasi hareketi çoğaltarak, demokrasisini ve ekmeğini daha çok büyütmüş bir ülke haline geleceğiz.

04.11.2019 16:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Erdoğan liderliğinde bu siyasi hareketi çoğaltarak, demokrasisini ve ekmeğini daha çok büyütmüş bir ülke haline geleceğiz." dedi.
Beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu ve İl Başkanı Faruk Kılıç ile Nusaybin'e gelen Kandemir, partisinin ilçe başkanlığını ziyaretinde vatandaşlara hitap etti.
Kandemir, kendisinden önce Miroğlu'nun Kürtçe konuşma yaptığına değinerek, şöyle konuştu:
"Biz kürsülerden Kürtçe hitap etmeyi Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti siyasi hareketi sayesinde başarabildik. Birileri planlar yaptılar, haritalar çizdiler, planlar kurdular fakat bilmiyorlar ki bu coğrafyanın çocukları sınırlarla bölünmez, bu medeniyetin evlatları sınır koyarak birbirlerine dua etmez. Renklerin, dillerin, dinlerin ve ırkların bizim nezdimizde bir farkı olmaz. Oluşturduğumuz kardeşlik iklimi, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, medeniyetimiz, bize yüklediği anlamı oluşturur."
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde birçok badireyi atlattığını kaydeden Kandemir, "Erdoğan liderliğinde bu siyasi hareketi çoğaltarak, demokrasisini ve ekmeğini daha çok büyütmüş bir ülke haline geleceğiz. Hep beraber başaracağız, buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nusaybin, AK Parti, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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