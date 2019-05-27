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AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, "27 Mayıs askeri darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir." dedi.AK Parti İstanbul İnsan Hakları Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59. yılı dolayısıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının Topkapı'daki Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.Ellerinde "Yeter Söz Milletin", "Baskılara Boyun Eğmeyen Lider", "Halkın Adamı Menderes", "Son Sözü Millet Söyler", "Demokrasi Şehitlerimizi Unutmadık" yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan AK Parti İstanbul İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temellerinin 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle atıldığını söyledi.27 Mayıs askeri darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu belirten Karagöz, "Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır." diye konuştu.Karagöz, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:"Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Adnan Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir. Mahkeme Başkanı Salim Başol'un, 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor.' sözleri, hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemleri tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir.""Millet 15 Temmuz'da darbeye izin vermedi"27 Mayıs darbesinin benzer senaryosunun 15 Temmuz'da tekrar yapılmak istendiğini ifade eden Karagöz, milletin bu kez oynanan oyuna izin vermediğini belirtti.Karagöz, 2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletin bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara döküldüğünü hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"O zor gecede genç bir annenin, 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim.' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden milletimiz, eski Türkiye'de koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti'yle birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz."Konuşmanın ardından partililer anıt mezarda merhumlar Başbakan Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuad Ko¨pru¨lu¨ için dua etti.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partililer de Anıt Mezar'da düzenlenen törenle Menderes, Koraltan ve Köprülü'yü andı.