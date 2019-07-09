09.07.2019 00:03
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Demokrat aday adayı ABD'de başkanlık yarışından çekildi

Demokrat aday adayı ABD

NEW ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan California Vekili Eric Swalwell, yarıştan çekildiğini açıkladı.

NEW ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan California Vekili Eric Swalwell, yarıştan çekildiğini açıkladı.
Swalwell, California'daki kampanya ofisinde yaptığı açıklamada, adaylığının ilgi çekmediğini belirterek, başkanlık yarışından çekildiğini söyledi.
Kampanya sürecinde birçok yaşam öyküsünün kendisine dokunduğunu ve yeni perspektifler kazandırdığını dile getiren Swalwell, bundan sonra çalışmalarını ABD Temsilciler Meclisine yeniden girebilmek ve diğer Demokratlara destek olmak için sürdüreceğini kaydetti.
Demokratlarda Biden önde
ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Swalwell haricinde 23 aday adayı yarışıyor.
Demokratlarda başkan aday adaylığı yarışını, kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden açık farkla önde götürürken Vermont Senatörü Bernie Sanders, onu yakından takip ediyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, California, Güncel

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