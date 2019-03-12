Demokrat Parti Adayı Yılmaz, Gazetecilerle Buluştu

Demokrat Parti Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayfer Yılmaz
, gazetecilerle bir araya geldi.
Yılmaz, beraberindeki Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
ile Adnan Menderes
Bulvarı'ndaki bir kafede gazetecilerle bir araya gelerek, projelerini anlattı.
Daha önce detaylı bir şekilde anlattığı projelerinin Mersinliler tarafından takdir ve heyecanla karşılandığını belirten Yılmaz, hazırladıkları projelerle gelecek nesilleri hak ettikleri yerlere ulaştıracaklarını söyledi.
Yılmaz, zor durumdaki ailelere ve eğitim desteği duyan öğrencilere sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak, tarım, turizm ve ulaşım alanındaki projelerini aktardı.
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Kaynak: AA