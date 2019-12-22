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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Gökçek'e: Moğol istilasından sonra en büyük felaket

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için "Moğol istilasından sonra Ankara'nın karşılaştığı en büyük felaket" ifadesini kullandı.

22.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:30

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, "Moğol istilasından sonra Ankara'nın karşılaştığı en büyük felaket'' dedi. Uysal, Genel Merkez binalarına imar planı değiştirilerek hukuksuz biçimde el konulduğunu, önce "Kültürel sosyal alan'' sonra da "Sanayi depolama alanı'' ilan edildiğini açıkladı.

Genel Merkez binası Turgut Özal döneminde Anavatan Partisi (ANAP) tarafından yaptırılmış, Doğru Yol (DYP) ile ANAP'ın birleşmesi sonucu da Demokrat Parti'ye (DP) geçmişti.

"SİYASİ AHLAKSIZLIK VE HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Meclis'te bütçenin tümü üzerinde konuşan DP Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Uysal, "7 yıldır, siyasi nezaketsizlik, siyasi ahlaksızlık ve hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Genel Merkez binamız, hukuksuz bir şekilde, uzunca yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, Moğol istilasından sonra Ankara'nın uğradığı en büyük yağma teşebbüsüne muhatap kalmış bir kişinin tasarrufuyla, bir gece ansızın partinin bulunduğu alanın imarı değiştirildi" dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyon Milletvekili Gültekin Uysal

GÖKÇEK'İN DOKUNULMAZLIĞI YOK

Mahkemeye başvurduklarını ve lehlerinde karar çıktığını belirten Uysal, "Bu kez kültürel, sosyal idari alan ilan edildi. Tekrar mahkemeye gittik ve hukuksuzluk yeniden iptal edildi. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluk iktidar partisinin elinde olması nedeniyle genel merkezimiz sanayi depolama alanı ilan edildi. Bunu Mansur Yavaş veto etti ama hukuksuzluk devam ediyor" diye konuştu.

"MOĞOL İSTİLASINDAN SONRA EN BÜYÜK FELAKET"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise "Gültekin Uysal, Melih Gökçek'le ilgili 'Moğol istilasından sonra, Ankara'nın uğradığı en büyük felaket, yağma ve talan' gibi birtakım ifadeler kullandı. Gökçek Ankara'da 30 yıla yakın Belediye Başkanlığı yaptı. Herkesin sevmesi gerekmez ama Belediye Başkanlığı görevine Ankaralıların oylarıyla seçildi. O ağır sözlerin karşılığı varsa mahkemeler, savcılar orada; Gökçek'in dokunulmazlığı da yok" cevabını verdi.

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