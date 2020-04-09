Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz iktidardan, Cumhurbaşkanından bu süreci bir milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesini bekledik.

09.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:56
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, koronavirüs salgınına ilişkin, "Biz iktidardan, Cumhurbaşkanından bu süreci bir milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesini bekledik." dedi.
Uysal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlığın küresel bir salgın felaketiyle karşı karşıya olduğunu, kriz anında yönetenlerin, yerine getirmesi gereken sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.
AK Parti'nin, bir kriz yönetimi yapmak yerine Türkiye 'yi AK Parti'den ibaret gördüğünü, partinin itibarını yönetmeye odaklandığını savunan Uysal, Türkiye'nin, başta hükümet ve yerel yönetimler olmak üzere, tüm milli güç unsurlarını sahaya sürmesi gerektiği bir dönemden geçtiğini belirtti. Uysal, ancak iktidar ve muhalefetin yanlışta yarıştığını iddia ederek, "Biz iktidardan, Cumhurbaşkanından bu süreci bir milli mutabakat meselesi olarak değerlendirmesini bekledik. AKP hükümeti, yerelde belediyelerle işbirliği yapacağına bilakis 'benden başka kimse yardım yapamaz, rol çalamaz' diyerek engelleme girişimleri içerisine düştü. Diğer taraftan muhalefet de Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdide mukabil tedbirlere odaklanmak yerine yardım kampanyası üzerinden, yararı olmayan düşük profilli bir gündeme hem kendini hem de ülkeyi sıkıştırdığını görüyoruz." diye konuştu.
Bu krizde insanların bağışıklık sistemi sınandığı kadar, ülkelerin, devletlerin ve yönetimlerin de bağışıklık sisteminin sınandığını öne süren Uysal, "Bugün iktidarın, zincirleme çöküş riskine tedbir üretemediğini görüyoruz." dedi.
Uysal, Genel Kurul gündeminde yer alan infaz düzenlemesi teklifinde de iktidar ve muhalefetin yanlışta yarıştığını savundu. İktidarın, birilerini memnun etmek için koronavirüs salgınının arkasına sığınarak dolaylı yoldan TBMM'ye dayattığını iddia eden Uysal, "Meselenin özünün, adalet sağlamayı bir kenara bırakıp memleketin öncelikleri yerine maalesef kişisel siyasi öncelikleriyle Türkiye'nin gündemine girdiğini görüyoruz. Gerekçelerine baktığımızda meşru bir gerekçe olmadığı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Türkiye, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da eczanelerden maske dağıtımı nasıl olacak? Eczacı Odası Başkanı yanıtladı Haberler
İstanbul'da eczanelerden maske dağıtımı nasıl olacak? Eczacı Odası Başkanı yanıtladı
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Haberler
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Yaz ayları, virüsün yayılma hızını düşürecek mi? Yeni rapor, doğru bilinenin aksini söylüyor Haberler
Yaz ayları, virüsün yayılma hızını düşürecek mi? Yeni rapor, doğru bilinenin aksini söylüyor
Haberler ›› Politika ››Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2142'ye ulaştı - Haberler 19:57: Ortahisar'da 3 bloklu site karantina altına alındı - Haberler 19:52: Bayram ikramiyesiyle başkasının bakkal borcunu kapattı - Haberler 19:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 908 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi - Haberler 19:50: Talaş yüklü tır devrildi, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı