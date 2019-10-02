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Demokrat parti'nin başkan adayı bernie sanders, hastaneye kaldırıldı

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Bernard 'Bernie' Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

02.10.2019 18:23Demokrat parti'nin başkan adayı bernie sanders, hastaneye kaldırıldı
ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Bernard 'Bernie' Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders'a 2 adet stent takıldığı belirtildi.
Demokrat Parti Başkan Adayı Senatör Bernie Sanders, göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonrasında damar tıkanıklığı tespit edilen Sanders'a 2 adet stent takıldığı ve önümüzdeki günlerde dinlenmesi gerektiği açıklandı. Senatörün toplantılara ve etkinliklere katılımının ikinci bir emre kadar iptal edildiği belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Dünya

Kaynak: DHA

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