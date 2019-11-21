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Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve 1915 olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi. Geçen hafta Lindsay Graham tarafından bloke edilen karar tasarısı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi.

21.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:04Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato'ya sunulan ve 1915 Ermeni olaylarının "soykırım" olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ikinci kez engellendi.

BİR BAŞKA CUMHURİYETÇİ SENATÖR ENGELLEDİ

Senatör Menendez, sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti. Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE KABUL EDİLMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 "hayır" oyuna karşılık 405 "evet" oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının "yok hükmünde" olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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