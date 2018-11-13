Bulgaristan
'ın, Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan, toplantılarda ana dilinde konuştuğu için son 2 yıldır, 19 kez ceza aldığını söyledi.
Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu (BRTK), Balkan Türkleri Federasyonu (BTK) ve Trakya
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Demokratik İnsan Hakları Ligi Paneli, Devecihan Kültür Merkezinde yapıldı.
Panelistlerden DOST Partisi Genel Başkanı Mestan, yaptığı konuşmada, 1984
ve 1989 yıllarında komünist rejiminin asimilasyon politikası nedeniyle Bulgaristan Türklerinin acılar yaşadığını, ama bunların tarih kitaplarında yer almadığını söyledi.
Bulgaristan Türklerinin yaşadığı olayların tarih kitaplarına girmesi gerektiğini ifade eden Mestan, şunları kaydtti:
"Çünkü tüm Avrupa
'da, yalnız Bulgaristan'da 1,5 milyon Türk ve Müslüman asimile edildi. İsimlerimiz değiştirildi ve dinimiz yasak edildi. Neden komünist rejim sadece Bulgaristan'da sözde soya dönüş adı altında asimilasyon gerçekleştirdi çünkü en çok Türk ve Müslüman Bulgaristan'da yaşıyor."
"Farklı yollarla devam ediyor"
Mestan, geçmişin sürgün ve asimile politikalarının bugün de gizli olarak farklı yollarla yapıldığını iddia ederek, şöyle devam etti:
"Bulgaristan'da bizim haklarımız yerine gelmiş durumda değil. Ben son 2 yıldır ana dilimde konuştuğum için toplantılarda 19 ceza yedim. 'Biz Türk'üz bizden Bulgar olmaz' dedim. Kırcaali
'de 20 bin kişinin önünde ilk olarak ana dilimde Ata Mustafa Kemal Atatürk
'ün sözü olan 'Ne Mutlu Türk'üm' diyerek konuşma yaptım. Kim doğru yolda onun yanında olacağız."
BRTK Başkanı Zürfettin Hacıoğlu da Bulgaristan'da Türklere karşı uygulanan baskının devam ettiğini savundu.
Türk ve Müslümanların Bulgaristan'da birçok konuda sıkıntı yaşadığını dile getiren Hacıoğlu, seslerini duyurmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Bulgaristan'da yaşayan Türklerin sorunlarının ele alındığı paneli, Edirne
Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu
da takip etti.