Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Çatışma

Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni bölgesinde Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF-Nalu) ile ordu birlikleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, bölgenin Beni kentindeki 300 bin nüfuslu Mayangose Mahallesi'nde ADF-Nalu ile ordu birlikleri arasında dün akşam çatışma çıktı.
Beni ordu sözcüsü Mak Hazukay yaptığı açıklamada, "Çatışmalar, ADF-Nalu'ya karşı operasyon yürüttüğümüz Mayangose'de yaşanıyor. Çatışmalar devam ediyor." dedi.
Ayrıca Hazukay, Mayangose Mahallesi'ne giriş çıkışların yasaklandığını bildirdi.
ADF-Nalu'nun dün akşam saatlerinde Beni kentinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Mambanike'de düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti. Bölgedeki 8 ev ateşe verilmişti. Birleşmiş Milletler
(BM
), Beni bölgesinde geçen çarşamba ADF-Nalu ile çıkan çatışmalarda BM Barış Gücüne mensup 8 Malavi
ve Tanzanya
askeri ile 10 KDC askerinin hayatını kaybettiğini, 10 askerin yaralandığını, bir askerin de kaybolduğunu açıklamıştı.
Yetkililer, Ugandalı ayrılıkçıların, KDC ordusunun kısa süre önce, ADF-Nalu'nun, ülkenin doğusunda Mwalika bölgesindeki en önemli üslerinden birini ele geçirmesine misilleme olarak saldırıyı yaptığını savunmuştu.
İnsani yardım kuruluşlarının verilerine göre, ADF-Nalu, 2014'ten bu yana binden fazla kişinin ölümüne sebep oldu.