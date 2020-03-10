Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona vakası
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
10.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:15
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilk korona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sıçradı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişinin Fransa 'da yaşadığını, 8 Mart'ta Kongo'ya dönen bir Kongo vatandaşı olduğunu kaydetti. Bakan Longondo, söz konusu hastanın ve onunla birlikte başka kişilerin de karantinaya alındığını ifade etti.
Vatandaşlara panik yapmamalarını söyleyen Bakan Longondo, düzenli olarak ellerini yıkamalarını ve öksürüğü olan insanlarla aralarına en az 1 metre mesafe koymalarını konusunda uyarı yaptı.
(İHA)
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sıçradı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Eteni Longondo yaptığı açıklamada, virüs taşıdığı tespit edilen kişinin Fransa 'da yaşadığını, 8 Mart'ta Kongo'ya dönen bir Kongo vatandaşı olduğunu kaydetti. Bakan Longondo, söz konusu hastanın ve onunla birlikte başka kişilerin de karantinaya alındığını ifade etti.
Vatandaşlara panik yapmamalarını söyleyen Bakan Longondo, düzenli olarak ellerini yıkamalarını ve öksürüğü olan insanlarla aralarına en az 1 metre mesafe koymalarını konusunda uyarı yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, 8 Mart, Fransa, Kongo, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk