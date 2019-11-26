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Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

26.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:22Demokratik Kongo'da şiddetli yağış sonucu 32 kişi öldü
Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından 32 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve toprak kaymalarında 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer bir gecede en az 15 kişinin öldüğünü ve ciddi maddi hasarın yaşandığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Başkent Kinsaşa'nın Mont-Amba bölgesinde yer alan Mont Ngafula belediye başkanı Tryhon Woobin, şiddetli yağış sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle 6 kişilik bir aile dahil 17 kişinin Mont Ngafula'da ölü bulunduğunu belirtti. - KİNŞASA

Kongo, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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