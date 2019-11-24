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BBC

Demokratik Kongo'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Goma kentinde en az 16 yolcu ve iki pilotu taşıyan bir uçak evlerin üzerine düştü.

24.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:55Demokratik Kongo'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü

Demokratik Cumhuriyeti'ndeki kentinde en az 16 yolcu ve iki pilotu taşıyan bir uçak evlerin üzerine düştü.

Kuzey Kivu Valisi Nzanzu Kasivita Carly olayda yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi fakat herhangi bir sayı vermedi.

Carly, uçağın kentteki uluslararası havalimanından kalkış sırasında düştüğünü söyledi.

Yerel basına göre yaşamını yitirenler arasında uçağın düştüğü evlerde bulunanlar da var.

Busy Bee adlı özel şirketin düşen uçağı Dornier-228 modeliydi.

BBC'ye konuşan Goma Havalimınanı'ndaki bir kaynak, 350 km. uzaklıktaki Beni kentine uçmayı hedefleyen uçağın kalkıştan bir dakika sonra düştüğünü aktardı.

Demokratik Kongo'da yeterli güvenlik önlemi alınmaması ve bakımların düzgün yapılmaması nedeniyle uçak kazaları sık görülüyor.

Bu nedenle ülkede bulunan bütün havayollarının Avrupa Birliği'ne uçması yasak.


Kongo, Goma, Dünya
BBC


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