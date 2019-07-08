08.07.2019 13:14
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Demokratik Kongo terminatörü savaş suçundan mahkum edildi

Demokratik Kongo terminatörü savaş suçundan mahkum edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri terminatör lakaplı Bosco Ntaganda'yı savaş suçundan mahkum etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri terminatör lakaplı Bosco Ntaganda'yı savaş suçundan mahkum etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Demokratik Kongo'da hükümetle çatışan isyancıların liderlerinden Bosco Ntaganda'yı savaş suçları ve insanlığa karşı işlendiği suçlardan mahkum etti. Terminatör lakaplı Ntaganda, Kongo'da 2002-2003 arasında yaşanan çatışmalarda cinayet, tecavüz ve küçük yaştaki çocukları zorla askere almak dahil 18 suçtan mahkum edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki M23 isyan hareketinin liderinden olan Ntaganda, 2009'da da general rütbesi ile Kongo ordusuna katılmıştı.

Dünyanın en çok kan döken isyancılarından Ntaganda, 2013 yılında Ruanda'daki ABD Büyükelçiliğine teslim olmuştu. - KİNŞASA
Kaynak: İHA
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo, 3. Sayfa

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