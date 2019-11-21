Haberler » Güncel » Demokratların canlı yayındaki tartışmasına 'azil soruşturması' damga vurdu - Haber

Demokratların canlı yayındaki tartışmasına "azil soruşturması" damga vurdu

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayına, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması damga vurdu.

21.11.2019 08:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:02Demokratların canlı yayındaki tartışmasına
ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat aday adaylarını karşı karşıya getiren canlı yayına, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması damga vurdu.
ABD'nin kentinde yapılan ve NBC kanalından canlı yayınlanan oturumda 10 Demokrat aday adayı kozlarını paylaştı.
Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı halen önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile onu takip eden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yanı sıra Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer ve Andrew Yang katıldı.
Demokrat rakipleri 5. kez buluşturan canlı yayında ana gündem maddesi, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturması oturumları oldu.
Önceki tartışmalara kıyasla daha sakin geçen canlı yayında Demokrat aday adayları, Trump'ın Ukrayna konusunda yasaları ihlal ettiği ve "koltuğunu siyasi rakiplerine karşı kullandığı" iddiasında birleşti.
"Putin benim başkan olmamı istemiyor"
Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması oturumlarında ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Biden, "Bu oturumlar gösteriyor ki Trump benim karşısındaki aday olmamı istemiyor. Vladimir Putin benim başkan olmamı istemiyor." şeklinde konuştu.
Warren, kimsenin yasalardan daha üstün olamayacağı mesajını verirken, Trump'a yönelik soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini savundu.
Buna karşılık Sanders ise sürekli Trump merkezli tartışmalar yapmanın Demokratların enerjisini harcadığına dikkat çekerek, "Sadece kendimizi Donald Trump'la uğraşarak tüketemeyiz, eğer böyle yaparsak seçimi kaybederiz." yorumunu yaptı.
Öte yandan yayına katılan isimler arasındaki vergi sistemi ve sağlık sistemi reformu konularındaki net ayrışmanın devam ettiği görüldü.
Tartışmada dış politikayla ilgili konular zayıf bir şekilde ele alınırken, Yahudi kökenli olmasına karşın zaman zaman İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalarıyla dikkat çeken Sanders'ın hakkındaki sözleri hem salonda hem de sosyal medyada geniş destek buldu.
"Filistin halkına saygı göstererek davranmalıyız"
Sanders'ın, "Filistin halkına hak ettikleri şekilde saygı ve izzet göstererek davranmalıyız. Gazze'de halen devam eden durum sürdürülemez, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 70-80'lere çıkmıştır." şeklindeki ifadeleri salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.
Demokratlarda aday adaylığı yarışını kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Biden önde götürüyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Atlanta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:39 Eymir semt pazarı 24 Kasım'da açılıyor
11:38 FreeZone TESFED'in düzenlediği e-spor turnuvasına isim sponsoru oldu
11:37 Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret (2)
11:37 Hırsızlar tonlarca zeytini çaldı, korkan üretici erken hasat yaptı
11:32 "Bir Okul Değişir, Antalya Değişir" Eğitim Semineri gerçekleştirildi
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
16:40 Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor
21.11.2019 11:40:12