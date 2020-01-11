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Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Hazine'ye ait birinci derece doğal ve tarihi sit alanına kaçak yapılan 4 villanın yıkımı için giden ekipler, engellendi.

11.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:03Demre'de sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı

ANTALYA'nın ilçesinde Hazine'ye ait birinci derece doğal ve tarihi sit alanına kaçak yapılan 4 villanın yıkımı için giden ekipler, engellendi. İnşaatı yaptıran kişi, belediye ekiplerinin yıkım konusunda kararlı tutumunu görünce, 4 villayı kendi iş makineleriyle yıktırdı.

Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'nde Hazine'ye ait, aynı zamanda doğal ve tarihi sit alanı bölgesinde bulunan 13 bin 997 metrekarelik alan üzerine kaçak olarak 4 villa yapıldı. Zilliyeti (kullanım hakkı), H.T. adlı bir vatandaşa ait olan arazi, 2017 yılında C.K.'nın üzerine geçti. C.K., 2017 yılında arazi üzerinde ikisi 100 metrekare, ikisi de 117.6 metrekare tabana oturan 2'şer katlı villa yapımına başladı. Yapılan şikayetler üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu villaların yapıldığı yerin Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nda kaldığını, bölgenin birinci derece doğal ve tarih sit olduğu gerekçesiyle Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Demre Belediyesi ekipleri 2 Kasım 2018 tarihinde inşaatları mühürledi.

Bunun sonrasında C.K., villa inşaatlarını M.T.'ye devretti. M.T. de mühürleri kırarak inşaata yeniden başladı. 27 Kasım 2019 tarihinde Demre Belediyesi ekipleri inşaatları tekrar mühürledi. Demre Belediyesi bu süreçte M.T.'ye 525 bin, C.K.'ya 125 bin lira ceza uyguladı. 4 villa hakkında da Demre Belediyesi encümeni tarafından yıkım kararı verildi.

KENDİSİ YIKTIRDI

Yıkım kararının uygulanacağının bildirilmesinin ardından belediyeye bağlı iş makineleri geçen perşembe günü villaların olduğu noktaya yönlendirildi. Yıkıma giden ekipler villalara geçiş yapılan yolun iş makineleriyle kapatıldığını belirledi. Yıkım için gelen ekiplerin geçişine izin verilmedi. Belediye ekiplerinin makineler kaldırılıp yol açılmazsa emniyet güçlerinin kaldıracağı yönünde uyarılarının ardından yol açıldı. Ardından villa sahibinin yıkımı engellemek için getirttiği iş makineleriyle 4 villa yıkıldı. Yıkım olaysız şekilde tamamlandı.



Demre Belediyesi, Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: DHA

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