Demre'den depremzedelere yardım eli

Antalya'nın Demre ilçesinden depremzedeler için toplanan sebzeler tırla bölgeye gönderildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen depremin sabahında Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü ve Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran deprem bölgesine turfanda sebze gönderilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran belediye ekipleri birlikte kampanyayı yürüttü. Demreli üreticiler, Demre Toptancı Hali'ndeki komisyoncular, tüccarlar ve ihracatçılar yapacakları sebze bağışını bildirdi. Tüm bağışçılar, sebzeleri paketleyerek, belediye ekiplerine teslim etti. Ekipler araçlarla sebzeleri tıra taşıdı.

Tıra domates, biber, kapya, Demre sivrisi, dolma, Macar dolma, acı kapya, Şili türü biberler, kabak ve salatalıktan oluşan yaklaşık 100 bin lira değerinde 24 ton turfanda sebze yükledi. Tır dün akşam saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanları tarafından deprem bölgesine gönderildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, "Elazığ'da meydana gelen depremin derin üzüntüsü içindeyiz. Onların acısı bizim acımız. Onların yanında olabilmek için tüccarlarımızın, komisyoncularımızın ve Demre halkının yardımları ile oluşturduğumuz yardım tırını onlara gönderiyoruz" dedi.