Demre- Kaş Karayoluna Kaya Düştü

ANTALYA'da, Demre- Kaş karayolu, yağmurun etkisiyle düşen kaya nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.
Demre- Kaş karayoluna, sabah saatlerinde yağmurun etkisiyle kaya düştü. Karayolunun 2'nci kilometresinde toprağın yumuşaması nedeniyle yola yuvarlanan tonlarca ağırlığındaki kaya nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücülerin haber vermesiyle bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kaya yolun dışına çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süreyle yol trafiğe kapalı kaldı.
- Antalya
06 Aralık 2018 Perşembe 10:29