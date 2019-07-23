Demre Kaymakamı Uz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Antalya
'da Demre
Kaymakam Murat Uz, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olarak, istedikleri okullara yerleşen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Uz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Şube Müdürü Selma Benli, okul müdürleri, öğretmenler ile LGS'de başarılı öğrencileri makamında kabul etti.
Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Uz, kendilerine hedef koyan, gelecekleriyle ilgili plan yapan herkesin mutlaka başarılı olacağını ifade etti.
"Bu öğrenciler bizim gurur kaynağımız, başarılı olarak önemli okullara yerleşmeleri bizi gururlandırıyor. Öğrencilerimizle başarıda önemli pay sahibi olan ailelerinizi de tebrik ediyorum." diyen Uz, öğrencilerin başarılarının devamı edebilmesi için planlı ders çalışması, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini aktardı.
Uz, Demre'de ilçe birincisi 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 494,570 puan alan Burak Talha Korkut'u, aynı okuldan 488,443 puanla ikinci olan Sanem Çivit, Özel Demre Bil Ortaokulu'ndan 483,071 puanla üçüncü olan Emirhan Çetinkaya ve Kerem Kaymak ile beraberindekilere çeşitli hediyeler verdi.