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Demre'ye 40 bin mevsimlik çiçek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre'ye 40 bin adet mevsimlik bitki ve çiçek dikimi yaptı.

21.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:38Demre'ye 40 bin mevsimlik çiçek
Büyükşehir Belediyesi 'ye 40 bin adet mevsimlik bitki ve çiçek dikimi yaptı. Demre önümüzdeki günlerde çiçek bahçesine dönecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çiçeklendirme çalışmalarına devam ediyor. Antalya'nın güzelliğine güzellik katmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kez Demre'de çalışma yaptı. Demre'de çevre temizliğinin ardından refüj ve kavşaklarda dolomit taşlarla peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ardından Demre Hizmet Birimi ekiplerince, 40 bin mevsimlik çiçeğin dikimi yapıldı. Çiçeklerin önümüzdeki haftalarda açmasının ardından Demre caddeleri çiçek bahçesine dönecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Demre, Güncel

Kaynak: İHA

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