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Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
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Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
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Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
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Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
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Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
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Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
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Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı