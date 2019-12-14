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Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Gülsüm Güney, eşi Ersin Güney'in işlettiği markette deneme amacıyla ev yapımı pasta ve baklava ürünleri satmaya başladı.

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:08Deneme amacıyla başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor
'nun ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Gülsüm Güney, eşi Ersin Güney'in işlettiği markette deneme amacıyla ev yapımı pasta ve baklava ürünleri satmaya başladı. Ev hanımı Gülsüm Güney, şimdilerde hem dükkanda hem de verilen özel pasta ve börek siparişlerine yetişemiyor.

İlçenin Liseler Mahallesi'nde uzun yıllardır market hizmeti veren Ersin Güney, ev hanımı olan 3 çocuk annesi eşi Gülsüm Güney'in girişimci ruhuyla diğer ev hanımlarına örnek oldu. Kısa süre önce marketin bir köşesinde evde yaptığı ürünleri deneme amacıyla satmaya başlayan Güney, şimdilerde müşterilerden yoğun ilgi görünce pastane açmaya karar verdi. Yaptığı ürünlerde köy tereyağı, köy yumurtası ve köy sütü kullandığını belirten Güney, haşhaşlı şekerpare, bülbül konağı,fındıklı cevizli baklava, kıvırma tatlısı ve poğaça çeşitlerini her gün müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Uzun yıllardır pasta üretimiyle ilgili yeteneğinin ve ilgisinin olduğunu söyleyen ev hanımı Gülsüm Güney, üretimini yatırıma döndürmek için önümüzdeki günlerde pastane açacağını ve birkaç ev hanımına daha istihdam sağlamayı hedeflediğini belirtti. Müşterilerin gösterdiği yoğun ilgi sonucu pastane açmaya karar verdiğini belirten Güney, "Uzun yıllardır pasta üretimine özel bir ilgim ve yeteneğim olduğunu düşünüyordum. Deneme amacıyla evde yaptığım pasta çeşitlerini eşimin dükkanında satmaya karar verdim. Kısa süre içerisinde yaptığım ürünlere rağbet olunca bu işi yatırıma dönüştürmeye kara verdim. Önümüzdeki günlerde pastane açarak lezzetlerimi daha geniş kitlelerin beğenisine sunmayı ve bir kaç ev hanımına da istihdam sağlamayı düşünüyorum" dedi. - ORDU

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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