Deneme YKS'ye geç kalanlar alınmadı

ÇANKIRI'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'nde, sınav stresi ve heyecanını yenmeleri için 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan ve gerçeğini aratmayan deneme sınavına geç gelenler alınmadı, diğerleri de aranarak içeriye girdi.

TOBB Fen Lisesi'nde bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için deneme sınavı yapıldı. Üniversite sınavında öğrencilerin stres ve heyecanını azaltmak amacıyla Çankırı Karatekin Üniveristesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sınavda, YKS'nin ilk aşaması TYT'de uygulanan tüm kurallar uygulandı. Girişte sıraya giren öğrenciler, baştan aşağıya aranarak sınıflara alındı. TYT için geç kalan öğrenciler ise içeriye alınmadı.

Okul Müdürü Nazır Şahin, öğrencilerin üniversite sınavında yaşadıkları heyecanı yenmeleri ve tecrübe kazanmaları için böyle bir sınav yaptıklarını söyledi. Şahin, "Bu sınav sayesinde çocuklar okula nasıl ulaşacaklarını, sınav giriş kurallarını, farklı ortamlarda sınavda duyacakları heyecanı bu şekilde yaşayacaklar, gerçek sınavda daha rahat olacaklar. Bu sınavımız, üniversite sınavı olan TYT'nin bire bir aynısı, tüm kurallar bu sınavımızda da geçerli" dedi.

Okulun psikolojik danışmanı Mehmet Akif Demirelli de öğrencilerin yaşadığı stresi azaltmak için böyle bir deneme sınavı yaptıklarını aktardı.